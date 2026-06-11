Rutas de atención y prevención de la violencia de género en barrios de Cartagena

Jornadas de sensibilización contra la violencia femenina. // Policía Metropolitana de Cartagena

Con el propósito de prevenir las violencias basadas en género y proteger la integridad de las mujeres, la Policía Nacional, a través de la Patrulla Púrpura, continúa desarrollando jornadas de prevención, sensibilización y concientización en Cartagena y su área metropolitana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En lo corrido del año 2026, se han realizado 465 campañas preventivas, impactando de manera directa a 4.708 personas mediante actividades pedagógicas, educativas e informativas orientadas a la promoción de entornos seguros y libres de violencia.

Estas jornadas se han llevado a cabo en calles, viviendas, establecimientos abiertos al público, instituciones y casas lúdicas, llegando a comunidades de diferentes sectores de la ciudad como San Francisco, Colombiatón, Olaya Herrera y otros barrios priorizados. Asimismo, las actividades han sido extendidas a los corregimientos de Pasacaballos, Bayunca y la Zona Insular, así como a los municipios de Turbaco, Turbana y Santa Rosa.

Durante las campañas, los uniformados socializan el despliegue y funcionamiento de la Patrulla Púrpura, las acciones que desarrolla para la prevención y atención de casos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género, además de las rutas institucionales disponibles para la protección de las víctimas.

De igual manera, se fortalecen los canales de comunicación interinstitucional con el fin de garantizar una respuesta más rápida, efectiva y articulada frente a cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las mujeres.

Para ello, se ha dispuesto con una *Ruta de Atención para casos de Violencias Basadas en Género*. Si una mujer es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, debe:

- Buscar protección inmediata y acudir a un lugar seguro, en compañía de familiares, amigos o personas de confianza.

- Comunicarse con las líneas de atención:

Línea 155: orientación a mujeres víctimas de violencia.

Línea 123: atención de emergencias y acompañamiento Policial.

Línea 122: Fiscalía General de la Nación.

- Acudir a un centro de salud cuando existan lesiones físicas o afectaciones emocionales, donde tiene derecho a recibir atención integral y prioritaria.

- Presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación o informar los hechos a la Policía Nacional para el inicio de las actuaciones correspondientes.

- Solicitar medidas de protección ante las autoridades competentes cuando exista riesgo para su vida, integridad o la de su núcleo familiar.

- Recibir acompañamiento institucional por parte de entidades como la Policía Nacional, Comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (cuando corresponda) y demás organismos que integran la ruta de atención.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y destaca que estas acciones preventivas permiten identificar oportunamente situaciones de riesgo, promover la denuncia y evitar la ocurrencia de hechos que atenten contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia basada en género y a utilizar los canales institucionales dispuestos para brindar atención oportuna a las víctimas.