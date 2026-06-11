Rector Willian Malkun posesionó a nuevos decanos y directores de programa en Unicartagena

Los decanos junto al rector de la Institución de Educación Superior. // Universidad de Cartagena / Camilo Bustamante

En el auditorio de Ciencias de la Salud del campus Zaragocilla de la Universidad de Cartagena se llevó a cabo el acto oficial de posesión de los nuevos decanos de las distintas facultades, así como los directores de cada programa académico, quienes asumirán el liderazgo de sus unidades académicas durante el periodo 2026 - 2030.

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Tras la firma del acta e imposición del collar, símbolo que representa el conocimiento y la sabiduría dentro de la institución, fueron posesionados como decanos:

Milton García Barbosa en la Facultad de Ciencias Económicas; Ricardo Vivas Reyes en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; María Osorio Fortich en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas; Muriel Vanegas Beltrán en la Facultad de Ciencias Humanas; Ricardo Chica Gelis en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación; Tatiana Díaz Ricardo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Zuleima Cogollo Milanés en la Facultad de Enfermería; Mónica Ospino Pinedo en la Facultad de Ingeniería; María García Espiñeira en la Facultad de Medicina; y Adel Martínez Martínez en la Facultad de Odontología.

Durante la misma jornada también fueron posesionados los directores y directoras de programa académico, entre ellos José Patiño Moncada en Administración de Empresas; Karick Jotty Arroyo en Biología; Héctor Cabarcas Urriola en Matemáticas; Alonso Marrugo González en Química; Diana Padilla Torres en Lingüística y Literatura; Nadia Morales Morales en Lenguas Extranjeras; Zayda Ardila Carrillo en Comunicación Social; Mariana Inés Tezón en Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Sociales y Ambientales; Lidy Agámez González en Trabajo Social; Neisa Gómez Díaz en Licenciatura en Educación Infantil; Walberto Rivera Martínez en Ingeniería Civil; Somaris Quintana Martínez en Ingeniería de Alimentos; y Claudia Hernández Londoño en Ingeniería Química.

Algunos Directores de programas académicos fueron designados en propiedad tras no presentarse postulaciones dentro del proceso de consulta. Es el caso de: David Franco Borre en Ingeniería de Sistemas; Alejandro Madero Casadiego en Administración Industrial; Ilver serpa Ávila en Contaduría Pública; Libardo Canabal Moreno en Economía; Jorge Quintana Montes en Filosofía; José Polo Acuña en Historia; y Cherlys Infante Jiménez en Química Farmacéutica.

El acto contó con la participación de la comunidad universitaria quienes destacaron el papel estratégico de los nuevos decanos en la consolidación de una universidad más innovadora y comprometida con los retos del entorno.