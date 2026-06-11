Policía capturó a tres hombres con marihuana cerca de la iglesia Santa Bárbara en Mompox

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes. // Policía de Bolívar

En desarrollo de actividades de registro, control y prevención adelantadas por uniformados de las Zonas de Atención de la Policía Nacional, fueron capturados tres hombres conocidos con los alias de ‘El Ñato’, ‘El Toño’ y ‘El Bareta’, quienes presuntamente portaban marihuana en inmediaciones de la iglesia Santa Bárbara en el municipio de Mompox.

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De acuerdo con el reporte oficial, los procedimientos se llevaron a cabo como parte de las acciones permanentes para contrarrestar el tráfico local de estupefacientes y fortalecer la seguridad ciudadana en la zona.

Durante las verificaciones realizadas por los uniformados, uno de los capturados habría intentado ocultar la sustancia estupefaciente a orillas del río para evadir los controles policiales. Sin embargo, la maniobra fue detectada oportunamente, permitiendo la incautación de la droga y la materialización de las capturas.

Los tres detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Asimismo, las autoridades informaron que los capturados registran anotaciones judiciales por diferentes delitos, antecedentes que serán tenidos en cuenta dentro del proceso correspondiente.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que “continuamos desarrollando operativos permanentes en todos los municipios del departamento con el propósito de combatir el tráfico de drogas y garantizar entornos seguros para nuestras comunidades. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad de los bolivarenses”.