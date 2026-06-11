Petro ante suspensión para Gloria Arizabaleta: “estamos ante un posible prevaricato”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la suspensión que ordenó la Procuraduría para la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, por haber ordenado la suspensión del mandatario sin tener las facultades para hacerlo.

Dijo que: “Es lamentable que la codicia lleve a los seres humanos a destruir incluso su propia vida”, así

El mandatario señaló que sí estamos ante un caso de posible prevaricato, es porque Gloria Arizabaleta habría tomado decisiones por razones y motivos personales.

Al final asegura que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la cámara de representantes, Arizabaleta, tuvo un mal consejero jurídico, que fue el abogado Hollman Ibáñez de la oficina de un candidato.

“Mal consejero jurídico Hollman Ibáñez de la oficina de un candidato”, dijo el presidente.

Cabe recordar que Hollman Ibáñez, fue el conjuez ad hoc del Consejo Nacional Electoral (CNE), que excluyó al hoy candidato Iván Cepeda de la consulta presidencial del pasado mes de marzo.