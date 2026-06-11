PES Pedro Romero e ICETEX realizaron feria universitaria para jóvenes en Cartagena

El Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero de la Alcaldía de Cartagena, junto al ICETEX, transformó la Institución Educativa Pies Descalzos de Villas de Aranjuez en un punto de encuentro entre los sueños de los jóvenes y las oportunidades para hacerlos realidad, a través de una feria universitaria dirigida a estudiantes de grado 10 y 11.

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Un total de 325 jóvenes de las instituciones educativas Jorge García Usta, Camilo Torres, El Labrador, Clemente Manuel Zabala y Pies Descalzos tuvieron la oportunidad de explorar, en un solo lugar, una amplia oferta de programas académicos, fondos de financiación y líneas de crédito educativo; herramientas concretas para dar el salto hacia la educación superior.

Sergio Ramírez, estudiante de la Institución Educativa Camilo Torres, fue uno de los jóvenes que vivió de cerca el impacto de la feria. Para él, la actividad fue clave para ampliar su panorama a la hora de decidir qué y dónde estudiar. “Estos espacios son muy importantes porque nos permiten explorar y abrir nuestra mente. Agradezco a las entidades organizadoras”, expresó.

La feria contó con la participación de destacados aliados estratégicos del sector educativo, entre ellos Corporación Universitaria Americana, Universidad de San Buenaventura, Tecnológico Comfenalco, Politécnico Grancolombiano, Universidad Tecnológica de Bolívar, Corporación Universitaria Rafael Núñez, Universidad Simón Bolívar, Corpoautónoma, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad del Sinú, Universidad Metropolitana, UNAD, UNIMINUTO, Universidad de Cartagena, Corporación Universitaria Mayor de Bolívar, Universidad Libre, Corpoacademy, Fundación Universitaria Los Libertadores, Don Bosco Tech, Unitecnar, entre otros, quienes presentaron su oferta académica y los beneficios disponibles para los estudiantes.

Jineth Alfaro, líder del Programa de Educación del PES Pedro Romero, destacó el alcance de esta iniciativa: “Este tipo de actividades se enmarca en nuestro objetivo misional, promover la permanencia educativa, ampliar las oportunidades de formación y contribuir a la superación de la pobreza, reconociendo la educación como un factor clave para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas y sus comunidades”.