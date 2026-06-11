Personería de Cartagena realiza este viernes una jornada especial de atención en salud

Atendiendo las peticiones, quejas y reclamos que llegan a la Personería Distrital de Cartagena relacionadas con el sector de la salud y con el objetivo de garantizar enlaces expeditos entre las EPS, IPS y los usuarios, este viernes 12 de junio, entre las 8:00 am y la 1:00 pm, en la Sede de la Universidad Libre en el Pie de La Popa, este Ministerio Público realiza la “Jornada de Salud Para Todos”.

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Esta Jornada de la Personería Distrital tiene como objetivo superar dificultades administrativas que puedan causar afectación en el cumplimiento del Derecho Fundamental a la Salud de los cartageneros.

En esta actividad estarán presentes representantes de

-Nueva Eps : HUC, Disfarma, Cafam, Casa del Niño, San José de Torices, entre otros.

-Mutual ser: Crecer, Delta, Caminos, Audifarma, Pharmaser.

-Coosalud: GHG, Droguería Nacional, Gestión Salud, Somedy.

-Sura: Clínica Oftalmólogos, Viva 1A, Salud de Caribe, Farmacia

-Sanitas: Clínica Ermita, Disfarma , Centros Médicos.

-Fomag: Clinica General del Norte, Somedy, Cosmitet.

-Familiar de Colombia: Medicina Integral, Clinica General del Caribe

-Proteger Eps

-Sanidad Policía

-Hospital Naval

“Esperamos que muchas personas nos acompañen, aprovechen la jornada, llevando su cédula y documentos pertinentes para que puedan aprovechar esta oferta institucional y resolver cualquier petición, queja o reclamo que puedan tener, con el respaldo de la Personería Distrital como garantes de sus derechos”, puntualiza la Personera Eliana Simancas Tinoco.