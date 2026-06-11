ICETEX y Pies Descalzos impulsan oportunidades para más de 1.000 jóvenes de la Costa Caribe

El ICETEX y la Fundación Pies Descalzos se movilizan para acompañar con sus servicios a las y los jóvenes de la Costa Caribe. Como parte de la alianza estratégica entre estos dos actores, más de 1.000 estudiantes de educación media de la región Caribe participan en las Ferias de Oportunidades Educativas que se realizan en Barranquilla (el miércoles 10) y Cartagena (el jueves 11), espacios orientados a acercar la oferta de educación superior, fortalecer la construcción de proyectos de vida y ampliar el acceso a información sobre oportunidades académicas para las y los jóvenes.

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La primera jornada tuvo lugar este miércoles en la Institución Educativa Nuevo Bosque Pies Descalzos, de la capital del Atlántico, con la asistencia de 500 estudiantes de educación media. Durante el encuentro las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de tener la orientación y el acompañamiento del ICETEX, la Fundación Pies Descalzos y más de 20 instituciones de educación superior y entidades aliadas. Allí conocieron programas académicos, recibieron orientación sobre alternativas de financiación y exploraron diferentes caminos para continuar su formación después de culminar la educación media.

La programación incluye talleres de Orientación con Propósito y Proyecto de Vida y Educación Financiera liderados por Comunidad ICETEX, así como recorridos por los estands universitarios, actividades culturales y espacios de diálogo que permitieron a las y los estudiantes fortalecer la construcción de sus metas personales, educativas y profesionales.

La cita del jueves11 de junio tendrá lugar en la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Villas de Aranjuez, en Cartagena, donde asistirán otro medio millar de jóvenes que tendrán acompañamiento especial para que lo primero sea estudiar.

“Estas ferias representan mucho más que un encuentro entre estudiantes y universidades. Son espacios para que las y los jóvenes reconozcan sus talentos, identifiquen oportunidades y fortalezcan la construcción de proyectos de vida con propósito. Desde el ICETEX seguiremos llegando a los territorios para acercar oportunidades reales que contribuyan al desarrollo de las comunidades y al futuro de las nuevas generaciones”, afirmó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la alianza suscrita entre el ICETEX y la Fundación Pies Descalzos, una articulación con vigencia de hasta tres años que busca fortalecer las oportunidades educativas para las y los jóvenes a través de dos líneas de trabajo:Explora, enfocada en estudiantes de grados décimo y undécimo, yTransforma, orientada al tránsito hacia la educación superior y la vida productiva.

Un trabajo en equipo para que lo primero sea estudiar

Los resultados de los colegios acompañados por la Fundación Pies Descalzos reflejan el impacto de este trabajo articulado. Actualmente, 8 de cada 10 estudiantes que egresan de estas instituciones continúan su trayectoria en la educación superior, una cifra que duplica el promedio nacional, donde aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes acceden a este nivel educativo.

“Esta feria es una muestra concreta de lo que significa cerrar brechas desde el territorio. Que más de 500 jóvenes de Cartagena y Barranquilla puedan sentarse frente a representantes de más de 20 universidades colombianas, en su propio colegio, es exactamente el tipo de oportunidad que la Fundación Pies Descalzos trabaja para hacer posible. La educación superior no puede seguir siendo un privilegio de quienes ya tienen acceso, y esta alianza con el ICETEX es un paso determinante en esa dirección”, señaló Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos.

Durante el 2025, Comunidad ICETEX consolidó espacios de orientación, formación y acompañamiento en todo el país. Más de 16.700 estudiantes de grados 10° y 11° participaron en actividades de orientación con propósito y proyecto de vida; 11.700 beneficiarias y beneficiarios fortalecieron habilidades para la vida mediante espacios formativos y estrategias de gamificación; y 4.696 personas hicieron parte de espacios de bienestar psicosocial y prevención de violencias, evidenciando la importancia de seguir fortaleciendo entornos protectores y herramientas de acompañamiento integral.

Con esta iniciativa, el ICETEX y la Fundación Pies Descalzos continúan fortaleciendo su compromiso con la generación de oportunidades para las y los jóvenes, acercando la educación superior a los territorios y promoviendo proyectos de vida que contribuyan al desarrollo de las comunidades y de la región Caribe.