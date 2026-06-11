Dumek Turbay reorganiza su gabinete en Cartagena: estos son los nuevos nombramientos

Un día después de confirmarse las renuncias en su equipo de trabajo, el alcalde Dumek Turbay Paz definió los movimientos con los que reestructurará su gabinete institucional. La reorganización contempla tres designaciones en propiedad y un encargo temporal con los que se busca mantener el ritmo y la estabilidad en carteras esenciales para el desarrollo del Distrito.

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El primer ajuste se concentra en la Secretaría Privada del Despacho, cargo que asume Gloria Ramírez en reemplazo de Dayro Bustillo. La funcionaria venía desempeñándose como jefa de Protocolo de la Alcaldía y cuenta con más de 14 años de experiencia en comunicación estratégica y relaciones públicas, perfil que el mandatario destacó por su gran capacidad para articular procesos y agendas internas desde el inicio del gobierno.

Por su parte, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana estará liderada por Daniel Vargas, quien se desempeñaba como director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD). Vargas, administrador de empresas con maestría en Ciencia Política y Gobierno, reemplaza a Bruno Hernández y asume el reto tras haber coordinado las estrategias frente a las temporadas de lluvias y la limpieza de canales en la ciudad.

Ante el movimiento en la OAGRD, el mandatario distrital determinó que el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, asumirá de manera transitoria la dirección de la oficina de gestión del riesgo en calidad de encargado, una decisión orientada a evitar interrupciones en los planes preventivos vigentes por la ola invernal.

Finalmente, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (Ider) tendrá como nuevo director al abogado Andrés Porras, quien sustituye a Campo Elías Terán. Porras cuenta con trayectoria como dirigente deportivo y recientemente ejerció la presidencia de la Federación Colombiana de Surf, una experiencia con la que la administración busca consolidar al deporte como una herramienta de inclusión y transformación social en las comunidades cartageneras. Los nuevos funcionarios tomarán posesión oficial este viernes en el Palacio de la Aduana.