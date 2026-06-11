Defensoría del Pueblo pidió medidas de protección para lideresa agredida en Turbaco

El pasado lunes 8 de junio la lideresa social, defensora de derechos humanos y mujer buscadora, Cleiner Almanza Blanco, fue víctima de un acto de violencia en el municipio de Turbaco, Bolívar, que le ocasionó afectaciones físicas y psicológicas.

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De acuerdo con la información conocida, la lideresa fue sometida a actos crueles, inhumanos y degradantes por parte de integrantes de un grupo armado ilegal, en un grave hecho de violencia que atentó contra su dignidad, integridad personal, libertad sexual y derechos fundamentales.

En el año 2000, Cleiner fue desplazada forzosamente de la vereda La Reforma del municipio de El Carmen de Bolívar, en la subregión de los Montes de María.

Además, por cuenta de su rol como defensora de los derechos humanos, ha recibido reiteradas amenazas de grupos armados ilegales.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por este hecho, que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y evidencia los riesgos que siguen enfrentando las mujeres lideresas y personas que desarrollan labores de búsqueda y acompañamiento a víctimas del conflicto armado interno”.

Un llamado a:

• Las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata y efectiva todas las medidas necesarias para garantizar la protección y apoyo de Cleiner Almanza Blanco, de sus hijos y demás integrantes de su núcleo familiar.

• A la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que avance con celeridad en el análisis y fortalecimiento de las medidas de protección que resulten pertinentes con base en una nueva evaluación de riesgo que considere la gravedad de los hechos ocurridos.

• A la Fiscalía General de la Nación para que adelante una investigación exhaustiva, diligente y con enfoque de género, que permita esclarecer lo ocurrido e identificar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de esta agresión.

De igual manera, solicitamos la activación y garantía de una ruta de atención integral, prioritaria y oportuna en salud física y mental, con enfoque de género y diferencial, que permita atender las afectaciones derivadas de los graves hechos de violencia que sufrió Cleiner.

La protección de las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos es una obligación del Estado colombiano y una condición indispensable para la garantía de los derechos, la construcción de paz y el fortalecimiento de la democracia en los territorios.