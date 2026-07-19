Sicarios asesinaron hombre con antecedentes en Turbaco

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio 13 de Junio en el municipio de Turbaco.

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En el lugar fue asesinado Jhon Harlys López Zárate, de 26 años de edad, natural de Turbaco, quien registraba una anotación judicial en el año 2025 por el delito de receptación.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en un establecimiento abierto al público, cuando un sujeto ingresó y, sin mediar palabra, atento contra su integridad, ocasionando su deceso en el lugar y huyendo en una motocicleta.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal del CTI.