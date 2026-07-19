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19 jul 2026 Actualizado 16:17

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Panaca Viajero regresa a Bolívar, con una nueva experiencia gratuita para la familia en Magangué

Evento agropecuario itinerante que llegará al Centro de Exposiciones Agropecuarias del 5 al 9 de agosto de 2026

Panaca Viajero regresa a Bolívar, con una nueva experiencia gratuita para toda la familia en Magangué

Panaca Viajero regresa a Bolívar, con una nueva experiencia gratuita para toda la familia en Magangué

Panaca Viajero regresa a Bolívar, con una nueva experiencia gratuita para toda la familia en Magangué
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Durante cinco días, las familias bolivarenses podrán disfrutar de muestras interactivas, gastronomía, actividades pedagógicas y espectáculos en vivo que acercan a los asistentes a la riqueza del campo colombiano, donde podrán disfrutar de la tradicional carrera de los cerditos, presentaciones de trovadores, competencias caninas y muchas sorpresas más.

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Los shows se realizarán diariamente a las 10:30 a.m., 3:30 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., mientras que las puertas del Centro de Exposiciones Agropecuarias estarán abiertas desde las 9:30 a.m.

Además de los espectáculos, los visitantes tendrán la oportunidad de compartir directamente con diferentes especies animales y participar en experiencias pedagógicas donde aprenderán sobre procesos como el ordeño, el cuidado de los animales y la producción agrícola sostenible, en una propuesta que combina entretenimiento, educación y conciencia ambiental.

Esta iniciativa es impulsada por la Gobernación de Bolívar, Comfenalco y la Alcaldía de Magangué, como parte de una estrategia de recreación con propósito dirigida a la niñez y a las familias del departamento, especialmente en municipios donde este tipo de experiencias son todo un atractivo sin precedentes.

“Para nosotros en la Gobernación, ver a las familias unidas, sonriendo y compartiendo tiempo de calidad es de las cosas más gratificantes de nuestro trabajo. Traer a Panaca Viajero a Magangué es precisamente para eso: para regalarles a nuestros niños un espacio lleno de felicidad, juego y aprendizaje que se les quede grabado en el corazón. Queremos que vengan, disfruten y se abracen en familia, porque verlos felices es lo que nos impulsa a seguir trabajando por un Bolívar Mejor“, expresó el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Panaca Viajero busca fortalecer el vínculo entre las comunidades y el sector agropecuario, promoviendo el aprendizaje a través de la interacción con la naturaleza y resaltando la importancia del campo en el desarrollo sostenible.

La invitación es para que todas las familias de Magangué, municipios y corregimientos cercanos disfruten de esta experiencia única, completamente gratuita, que promete diversión, conocimiento y momentos inolvidables para grandes y pequeños.

“Con Panaca Viajero queremos que todas las familias magangueleñas y de los municipios vecinos se echen el viaje y disfruten de esta experiencia tan hermosa. Es una oportunidad única para que nuestros niños aprendan, se diviertan cerquita de la naturaleza y pasemos un día diferente sin tener que irnos lejos. Los esperamos a todos con los brazos abiertos; ¡este evento es de ustedes y para ustedes!“, concluyó la primera Gestora Social, Angélica Salas.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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