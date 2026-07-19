Sicarios asesinaron hombre oriundo de Manizales en Cartagena

En el lugar falleció Julián David Arango Salazar, de 36 años, natural de Manizales.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, se estableció que, el occiso era conocido como “El Paisa” y fue abordado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.