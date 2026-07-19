Sicarios asesinaron hombre oriundo de Manizales en Cartagena
El homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio El Bosque, sector San Isidro parte baja
En el lugar falleció Julián David Arango Salazar, de 36 años, natural de Manizales.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, se estableció que, el occiso era conocido como “El Paisa” y fue abordado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones.
La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...