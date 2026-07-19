Selladas tres discotecas del Centro Histórico por incumplir normas de seguridad y emergencias

Alcaldía de Cartagena sella tres discotecas del Centro Histórico por incumplir normas de seguridad y atención de emergencias

Los operativos, liderados por la Secretaría del Interior junto a varias dependencias distritales, buscan proteger la vida de residentes y visitantes y garantizar el cumplimiento de la ley.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control en el Centro Histórico, donde fueron selladas los bares y gastrobares Ibiza, Fusión y Cataleya por incumplir requisitos fundamentales relacionados con la gestión del riesgo, los planes de emergencia y las condiciones necesarias para atender una eventual contingencia.

Las acciones se desarrollaron de manera articulada con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Cuerpo Oficial de Bomberos y Control Urbano, como parte de una estrategia integral para fortalecer el cumplimiento de la normatividad en establecimientos abiertos al público.

Durante las inspecciones, las autoridades evidenciaron deficiencias relacionadas con la ausencia o incumplimiento de planes de emergencia, la falta del certificado del Cuerpo Oficial de Bomberos y otras condiciones indispensables para garantizar una respuesta adecuada ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los asistentes.

Asimismo, en el marco de los operativos se reiteró la prohibición del ingreso y permanencia de menores de edad en establecimientos cuya actividad corresponde al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, una conducta que será objeto de estricta vigilancia por parte de las autoridades distritales.

El alcalde Dumek Turbay aseguró que estas acciones buscan proteger la vida de quienes disfrutan de la oferta nocturna de la ciudad.

“La prevención salva vidas. Un plan de emergencia no es un simple requisito administrativo, es la herramienta que puede marcar la diferencia cuando ocurre una situación inesperada. No vamos a permitir que establecimientos abiertos al público operen sin las condiciones mínimas que garanticen la seguridad de sus clientes y de sus trabajadores. Nuestra prioridad siempre será proteger a las personas.”

También agregó que los operativos continuarán en diferentes sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento de la normatividad.

“Cartagena quiere una oferta gastronómica y de entretenimiento fuerte, pero también responsable. Quienes hagan las cosas bien tendrán todo nuestro respaldo; quienes incumplan las normas deberán asumir las consecuencias. La vida de los cartageneros y de nuestros visitantes está por encima de cualquier interés particular”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Daniel Vargas, afirmó que la administración mantendrá una vigilancia permanente sobre este tipo de establecimientos.

“Estamos actuando con mano firme para garantizar que los establecimientos cumplan las normas. No se trata únicamente de ejercer control, sino de prevenir tragedias y brindar tranquilidad a quienes frecuentan estos lugares. No habrá contemplaciones frente a quienes pongan en riesgo la seguridad de las personas o incumplan la ley.”

La Administración Distrital reiteró que estos operativos continuarán desarrollándose en el Centro Histórico y en otras zonas de Cartagena, con el propósito de fortalecer la cultura del cumplimiento, mejorar las condiciones de funcionamiento de discotecas y gastrobares, y garantizar espacios más seguros para residentes, trabajadores y visitantes.