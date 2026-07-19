Más de 100 especies en peligro de extinción fueron rescatadas

En el marco de la operación transnacional “Green Shield II”, que reúne los esfuerzos de las policías de Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Emiratos Árabes y Colombia para combatir los delitos ambientales, la Policía Nacional asestó su primer golpe contra un grupo delincuencial dedicado al tráfico ilegal de fauna silvestre.

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La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, llevó a cabo la operación “Escudo Silvestre”, una ofensiva que permitió impactar un Grupo Delincuencial Común Organizado dedicado al tráfico ilegal de fauna silvestre en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

Esta acción operacional desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal adscrita a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, logró la materialización de tres diligencias de allanamiento y registro en inmuebles ubicados en el barrio Galán, de Barranquilla, y en el sector La Cata, del municipio de Turbaco (Bolívar). Estos lugares eran utilizados como centros de acopio para el almacenamiento y la posterior comercialización ilegal de especies silvestres.

Como resultado fueron capturadas en flagrancia tres personas, quienes deberán responder por los presuntos delitos de tráfico de fauna silvestre y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Durante las diligencias judiciales fueron incautados y recuperados 109 ejemplares de fauna silvestre, los cuales habrían sido extraídos ilegalmente de la Amazonía colombiana y se encuentran catalogados como especies en peligro de extinción.

Estos ejemplares tendrían un valor comercial superior a los 207 millones de pesos.

“Este resultado representa un importante avance en la protección del patrimonio natural de Colombia porque no solo recuperamos 109 especies silvestres protegidas, sino que afectamos la capacidad logística y financiera de una organización que obtenía ganancias mediante el tráfico ilegal de nuestra biodiversidad. Cada especie rescatada representa un paso más en la defensa de los ecosistemas de nuestro país.”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental

La afectación a esta estructura criminal limita su capacidad de acopio, transporte y comercialización de fauna silvestre, debilitando una de las economías ilícitas que más impacta la conservación de las especies.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la fauna silvestre y continúa desarrollando operaciones contrarrestar actividades que atentan contra los recursos naturales.