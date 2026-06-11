Dadis invita a viajeros de Cartagena a vacunarse contra el sarampión por el Mundial de Fútbol

Cartagena es una de las ciudades con mayor número de salidas y llegada de vuelos hacia los países donde se jugará el Mundial de la FIFA 2026, por lo que el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, invitó a las aerolíneas qué operan en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez a informar a los viajeros sobre la importancia de vacunarse contra el sarampión - rubéola.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La recomendación está dirigida, especialmente, a aquellas aerolíneas que operan vuelos a ciudades de México, Canadá y Estados Unidos, cuyo número de viajeros empezó a crecer en las últimas semanas por el inicio del evento deportivo que concentra a millones de personas de todo el mundo.

El propósito, según el director del Dadis, Rafael Navarro España, es que informen a los viajeros acerca de la alerta de sarampión, que existe en la región de las Américas, especialmente por la aglomeracion que se presentará en los tres países donde se jugará el evento deportivo.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, recordó alguna de las recomendaciones que hay que atender por parte de los viajeros:

-Aplicación de una dosis de la vacuna SR (contra el Sarampión y la Rubéola) por lo menos 10 días antes de viajar, a la población entre 11 a 59 años sin antecedente de vacuna verificada

-Niños y niñas de 6 a 11 meses y 29 días deben recibir una dosis de triple viral (contra Sarampión, Rubéola y paperas) y completar esquema a los 12 y 18 meses si viven en la ciudad o viajan a países con reporte de casos.

-Niños y niñas de 1 a 10 años tener aplicado 2 dosis de triple viral (contra sarampión, rubeola y paperas).

Población de 6 a 16 años deben recibir la dosis adicional de SR (contra el Sarampión y la Rubéola) si no la recibieron durante la campaña de vacunación desarrollada en 2020 y 2021.

Estas vacunas están disponibles en todos los centros de salud de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y en las IPS que prestan el servicio de vacunación a las EPS, de manera gratuita. Adicionalmente se habilitó un punto de vacunacion en el Aeropuerto Rafael Núñez para facilitar la inmunización de los viajeros.

De igual manera, desde el Dadis en articulación con el programa de medicina de la Universidad de Cartagena, se viene capacitando a profesionales de la salud y a los equipos de las IPS y EPS con el propósito que puedan identificar y responder oportunamente ante casos sospechosos de sarampión, dado el aumento de los brotes qué se vienen presentando en la región de las Américas y al alto nivel de contagio de la enfermedad.