Colombia y Francia incautan más de media tonelada de cocaína en el mar Caribe

La Armada de Colombia y las Fuerzas Armadas Francesas combinaron capacidades e información de inteligencia para con el apoyo de países aliados desplegarse en el mar Caribe, logrando en esta última semana la incautación de 649 kilogramos de Clorhidrato de Cocaína que eran transportados por organizaciones de crimen transnacional y terroristas.

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La interdicción marítima que tuvo lugar en aguas del Caribe norte colombiano, se desarrolló en el marco de la operación “Tucán Royal”, que combinó capacidades navales y tecnológicas de ambas naciones para fortalecer la interoperabilidad y la coordinación táctica.

Así las cosas, durante la operación se incautó una embarcación tipo Go Fast que tenía como destino Centroamérica en la que dos dominicanos transportaban 21 sacos que contenían 652 paquetes con el material ilícito. Tras las verificaciones de rigor, la embarcación y sus tripulantes fueron remolcados hasta Riohacha en el departamento de la Guajira para continuar el proceso de judicialización.

Durante varios días Colombia y Francia pusieron de manifiesto el alto nivel de entrenamiento e interoperabilidad para combatir el crimen transnacional organizado, especialmente el narcotráfico, con maniobras riesgosas en condiciones marítimas adversas que requirieron un alto nivel de profesionalismos de las tripulaciones de los buques participantes entre ellos la Fragata Misilera ARC “Independiente”, la Fragata Francesa “Germinal”, así como aviones, helicópteros y embarcaciones de Guardacostas.

La Armada de Colombia continuará participando en operaciones multinacionales interoperando con marinas de la región y aliados estratégicos que permitan seguir afectando contundentemente las finanzas ilícitas de las organizaciones de crimen transnacional y terroristas que pretenden utilizar las líneas de comunicación marítimas del Gran Caribe como corredores para el tráfico de estupefacientes y que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región.