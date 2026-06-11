Avanza en un 72 % obras en el puente de Las Palmeras

La transformación que durante años esperaron los habitantes de Las Palmeras y de barrios alrededor, sigue tomando forma. El puente vehicular que conectará nuevamente esta zona ya alcanza un 72 % de avance físico, consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes para mejorar la movilidad y reducir el riesgo de inundaciones en esta zona del sur de Cartagena.

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Luego de rescatar un proyecto que permaneció estancado los últimos años por obstáculos jurídicos y administrativos, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz logró destrabar su ejecución y ponerlo nuevamente en marcha. Hoy avanza a gran ritmo y próximamente beneficiará a decenas de familias vecinas que durante décadas sufrieron los rebosamientos del Canal Matute.

Ya fueron ejecutados los trabajos de cimentación correspondientes a tres de las cinco celdas proyectadas, junto con la construcción de los muros de protección y la instalación de los módulos prefabricados que conformarán la estructura del puente.

“Este puente es una muestra de que cuando hay voluntad, las obras salen adelante. Rescatamos un proyecto que llevaba años detenido y hoy avanza a buen ritmo para devolverles la movilidad y la tranquilidad a las comunidades de Las Palmeras, Las Palmeritas y sectores circunvecinos. La ciudad sabe que no somos carreta ni maqueta, aquí estamos cumpliendo con hechos,”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Entra en una nueva fase constructiva

Durante las próximas semanas continuarán las labores de movimiento de tierras, así como la cimentación y construcción de los muros correspondientes al sector de Las Palmeras, donde se ejecutarán las dos celdas restantes para completar la totalidad de la estructura.

De manera paralela, en el canal Matute avanzará la habilitación progresiva de los módulos ya instalados, permitiendo ampliar paulatinamente la sección hidráulica del cauce y mejorar el manejo de las aguas mientras continúan las obras. Esto permitirá optimizar el flujo del canal y reducir los riesgos asociados a las lluvias durante la fase constructiva.

El nuevo puente tendrá 32 metros de longitud, nueve metros de ancho, cinco box culverts tipo cajón y andenes peatonales en ambos costados, convirtiéndose en una infraestructura moderna que permitirá la conectividad entre los barrios alrededor y ofrecer una solución estructural a las inundaciones históricas en esta zona de Cartagena.