Abren convocatoria gratuita en Cartagena para aprender sobre bebidas tradicionales del Caribe

La Corporación Centro de Producción y Promoción Artística Red Arte abrió de manera oficial la convocatoria para seleccionar a los participantes del proceso formativo “Saberes que se beben”. Esta iniciativa, apoyada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural 2026, cuenta con la alianza estratégica de la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR).

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El proyecto tiene como propósito principal recuperar, salvaguardar y transmitir los conocimientos asociados a las bebidas tradicionales de Cartagena y el Caribe colombiano, entendiéndolas como una parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial del territorio. Durante los dos meses de formación, los estudiantes tendrán acceso a sesiones virtuales y encuentros presenciales con una intensidad total de 32 horas.

Dentro del plan de aprendizaje, los becarios aprenderán la preparación de bebidas tradicionales como el peto de maíz blanco, la mazamorra de plátano maduro, el café de pepa seca de Candía, el calentillo de hierba limón con pimienta, la santísima de verbena y panela, la santísima de toronjil, los guandolos de corozo y piña, el ñeque, los néctares de níspero y guayaba, las chichas de tamarindo, mamón y patilla, además de combinaciones tradicionales de la ciudad como la Kola Román con leche.

Como componente complementario, el programa incorporará un módulo especial de fusión e innovación gastronómica, el cual está orientado a brindar herramientas básicas para el emprendimiento cultural y culinario. Este espacio permitirá a los participantes explorar nuevas posibilidades de presentación, adaptación y circulación de las recetas, fortaleciendo sus capacidades para generar iniciativas productivas basadas en los saberes heredados.

El proceso formativo culminará con una muestra gastronómica abierta al público, donde los seleccionados compartirán los conocimientos adquiridos y presentarán diversas preparaciones elaboradas. La convocatoria está dirigida a jóvenes, portadores de tradición, cocineras tradicionales, estudiantes, gestores culturales y emprendedores gastronómicos. Los interesados en postularse a uno de los 30 cupos disponibles pueden realizar su inscripción gratuita en los canales digitales dispuestos por la corporación.