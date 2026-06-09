Luis Díaz, entre los 100 mejores jugadores en la historia del Liverpool

El nombre de Luis Díaz quedó en los libros de historia de uno de los equipos más importantes del mundo, como lo es el Liverpool. El guajiro estuvo algo más de tres años y quedó en el corazón de los aficionados, al ser una pieza clave en la obtención del título 20 de la Premier League, además de tantas historias vividas.

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Su salida del club se dio a finales de julio de 2025, en lo que fue una mezcla entre una muy buena oferta del Bayern Múnich (más de 70 millones de euros), el deseo de tener una mejora salarial y la disposición de las directivas para desprenderse del extremo. Al final, todas las partes ganaron con este movimiento, pues Lucho le dejó dinero al cuadro inglés, en lo personal mejoró sus condiciones y el equipo alemán ya le sacó rédito en la primera temporada, con su aporte a tres títulos.

Luis Díaz, elegido entre los 100 mejores jugadores del Liverpool

Desde el club se encuentran realizando un ranking, a modo de conteo regresivo, dando a conocer los 100 mejores jugadores en la historia de la institución. Esta clasificación está basada en la habilidad, el impacto, el legado y el éxito, que a su vez parte de los votos de los aficionados, los exjugadores y un panel de miembros del equipo.

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Lucho fue elegido en el puesto 76. En la página web, el equipo menciona los logros del colombiano, además de los tres años, los 148 partidos, los 41 goles y los cuatro títulos alcanzados.

“Luis Díaz causó un impacto deslumbrante tras su llegada al Liverpool y se marchó como campeón de la Premier League”, resumen el equipo sobre el paso de Lucho en el club. Asimismo, detalla la relevancia en su llegada de la mano de Klopp, el tiempo que estuvo lesionado por un problema en su rodilla o el hat-trick al Bayer Leverkusen.

La descripción del colombiano cierra con la última declaración que dio cuando se marchó de la institución: “Tres años y medio que atesoraré para siempre. Llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que logramos juntos”.

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El nombre de Lucho está por encima de otros grandes jugadores en la historia del club. El puesto 100 fue para el argentino Alexis Mac Allister, y el 99 para Dominik Szoboszlai, mientras que Lucas Leiva ocupa el 94, Philippe Coutinho el 87, Dirk Kuyt el 81 o Daniel Sturridge el 79.

Luis Díaz, elegido como el jugador número 76 en la historia del Liverpool Ampliar Luis Díaz, elegido como el jugador número 76 en la historia del Liverpool Cerrar

Todos los goles de Luis Díaz con el Liverpool