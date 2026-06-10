Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en “respuesta a agresiones”

Medio iraní reportó que texto del acuerdo entre Irán y EE.UU. no ha finalizado. Foto: Getty Images.

El Ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra “múltiples objetivos” en Irán como “respuesta a agresiones” del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 5:15pm ET contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)”, expuso el organismo, con sede en Florida, en un mensaje en X.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los “bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán.”

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Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que “atacarían con fuerza esta noche” a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

Bombardeo en Irán. Foto: Majid Saeedi/Getty Images, / Majid Saeedi Ampliar Bombardeo en Irán. Foto: Majid Saeedi/Getty Images, / Majid Saeedi Cerrar

El presidente Trump había avisado más temprano que atacarían con “dureza” a Irán durante un acto en la Casa Blanca, aunque el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese al intercambio de ataques entre el país persa e Israel.

Esta pasada noche ha sido la de mayores términos de ataques desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, pues fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

“Pagarán el precio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio y ahora “tendrá que pagar el precio”.

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La publicación de Trump en su red Truth Social, donde afirmó que las fuerzas armadas iraníes han sido “completamente derrotadas”, se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran los ataques más intensos desde el alto el fuego en abril.

“¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Por otra parte, Trump dijo a Fox News en una entrevista telefónica que como las conversaciones de paz no han avanzado, está cada vez más cerca de atacar centrales eléctricas y puentes en Irán.

¿Quién comenzó?

La nueva escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi Ampliar En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi Cerrar

Trump había dicho a periodistas el martes que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final y podrían concluirse en “dos o tres días”.

En otra publicación en redes sociales el miércoles, Trump elogió el bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní, calificándolo como “el más exitoso” de la historia.

Afirmó que el bloqueo, al que describió como un “muro de acero”, detuvo los negocios en Irán e impidió que el país pagara los salarios militares, al tiempo que seguía permitiendo que otros países exportaran “mucho petróleo”.