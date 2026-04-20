Las autoridades en Quindío desmintieron panfleto amenazante que circula en redes sociales

Armenia

Y es que a través de redes sociales y portales de noticias circuló información sobre un panfleto que establecía limpieza social en el departamento, las autoridades descartaron tal situación.

Al respecto el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento sostuvo que estos son mensajes sin un fundamento verídico del contexto local en seguridad, siendo ediciones de internet con fines de incidir en la percepción ciudadana.

Fue enfático en decir que este tipo de publicaciones no solo buscan generar zozobra y preocupación en la comunidad, sino que además pueden constituir conductas delictivas. Envío el llamado a la comunidad a no difundir información sin antes ser verificada, ya que esto puede aumentar el temor colectivo.

“El departamento de policía Quindío desmiente la afectación a la seguridad ciudadana realizada por medio de publicaciones en redes sociales titulada llegó la hora de la limpieza social. Estos son mensajes sin fundamento verídicos en el contexto de la seguridad, siendo acciones de internet con fines de difundir preocupación a la ciudadanía", Explicó.

Añadió: “Frente a esta situación es importante aclarar que este tipo de mensaje No solo generan miedo, sosobra y preocupación en la comunidad, sino que pueden ser o pueden incurrir en tipos penales. Por eso la Policía Nacional, en el departamento del Quindío, invita a no difundir información no verificada. Reportar oportunamente cualquier hecho de hurto o situaciones sospechosas a través de los canales oficiales e informar inmediatamente a una autoridad si han sido víctimas y amenazas o intimidaciones".

Caso de muerte natural

En otras noticias judiciales, en el barrio Bosques de Pinares de Armenia se registró la muerte de un hombre, las autoridades descartaron que se tratara de un caso de homicidio como fue registrado en redes sociales.

De acuerdo con la secretaría de Gobierno de la ciudad, un hombre de 58 años presentaba problemas respiratorios y al parecer broncoaspiró falleciendo en el lugar de los hechos.

Homicidio

El Comando Departamento de Policía Quindío informa a la ciudadanía y a medios de comunicación, que en horas de la tarde del domingo se registró un hecho de violencia con arma de fuego en vía pública en el barrio El Palmar en la comuna I de Armenia, donde lamentablemente una persona identificada como Jhon Edwin Borrero Bonilla de 28 años de edad perdió la vida por impacto de proyectil de arma de fuego.

De manera inmediata, las unidades policiales acudieron al lugar de los hechos, acordonaron el área y activaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de la comunidad y preservar los elementos materiales probatorios. Los actos urgentes y la investigación fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier hecho que atente contra la vida e integridad de las personas, y reitera su compromiso permanente con la seguridad y convivencia ciudadana. En ese sentido, se han intensificado los planes de prevención, patrullajes y controles en diferentes sectores del municipio, especialmente en aquellos con mayor afluencia de ciudadanos.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para que contribuya con información oportuna y veraz que permita avanzar en las investigaciones, a través de las líneas habilitadas 123 o la línea contra el crimen 3143587212, garantizando absoluta reserva.