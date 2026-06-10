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10 jun 2026 Actualizado 13:49

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Creciente súbita del río Ceibas obliga al cierre de bocatomas en Neiva

Las fuertes lluvias aumentaron la turbiedad y sedimentación del río Ceibas, afectando la captación de agua para la ciudad.

El aumento del caudal generó altos niveles de turbiedad y sedimentación en el afluente. Foto Relacionada

El aumento del caudal generó altos niveles de turbiedad y sedimentación en el afluente. Foto Relacionada

El aumento del caudal generó altos niveles de turbiedad y sedimentación en el afluente. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Neiva

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron una creciente súbita en el río Ceibas, situación que obligó al cierre de las bocatomas El Tomo y El Guayabo, principales puntos de captación de agua para el sistema de acueducto de Neiva.

Según informó Empresas Públicas de Neiva, el aumento del caudal generó altos niveles de turbiedad y sedimentación en el afluente, condiciones que impiden el funcionamiento normal de las estructuras de captación y el tratamiento adecuado del agua.

Ante la emergencia, la entidad activó el suministro desde el reservorio para mantener la continuidad del servicio mientras se restablecen las condiciones operativas. Además, personal técnico y operativo permanece en las zonas afectadas realizando labores de monitoreo y adecuación.

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable y eficiente del agua, ya que podrían presentarse bajas presiones en algunos sectores de la capital huilense mientras se supera la contingencia ocasionada por las intensas lluvias.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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