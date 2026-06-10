Colombia asume presidencia temporal en Consejo de Seguridad de ONU: así será intervención de Petro

Comienza la agenda del gobierno colombiano en Nueva York, tras la llegada del presidente Gustavo Petro en la madrugada de este miércoles al país estadounidense.

El mandatario arribó en el avión presidencial y fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio y la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata.

El primer punto de su agenda en Nueva York, será su intervención su intervención en el marco de la presidencia temporal que asume Colombia en el Consejo de seguridad de Naciones Unidas.

La sesión será sobre Medio Oriente, paz mundial, derecho internacional y respeto por las normas internacionales para las guerras en el mundo.

¿De qué hablará en su intervención?

El presidente hablará sobre el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, como la importancia de las redes e inteligencia artificial, teniendo en cuenta que para el mandatario colombiano, “los dos hechos de más inseguridad para la humanidad son: una inteligencia artificial sin regulación pública y una crisis climática sin planificar globalmente la descarbonización”.

Además, de que considera que la inteligencia artificial y el mal uso de las redes sociales, están perjudicando las elecciones presidenciales en Colombia.

“No sé trata de acabar la inteligencia artificial sino de regularla por la humanidad globalmente”, señaló.

El mandatario buscará lograr con su intervención, que la inteligencia artificial se vuelva “un instrumento de productividad”, que evitaría el desempleo global y el fin de la humanidad y la democracia