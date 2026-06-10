Caso de Olga Lucía Sapuy eleva a 1.724 las violencias contra mujeres en el Huila

Neiva

El asesinato de Olga Lucía Sapuy Jaramillo, de 39 años, mantiene consternada a la comunidad del municipio de Isnos y todo el departamento del Huila. La mujer murió tras ser atacada presuntamente por su expareja sentimental al interior de una vivienda del barrio Villa Verde, en un hecho que es investigado por las autoridades como un posible feminicidio. De acuerdo con la información conocida, la víctima sufrió varias heridas con arma cortopunzante y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. El presunto agresor fue capturado por las autoridades y permanece vinculado al proceso judicial mientras avanzan las investigaciones.

La tragedia deja además a cinco hijos sin su madre, tres de ellos menores de edad. Según informó la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social del Huila, los niños ya están siendo atendidos por la Comisaría de Familia y serán acompañados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar su protección y restablecimiento de derechos.

La secretaria de la Mujer, Familia e Inclusión Social del Huila, Natalia Alejandra Ortiz Valderrama, advirtió que este caso ocurre en medio de un panorama preocupante de violencias basadas en género. Según la funcionaria, en lo corrido del año se han registrado 2.529 eventos, de los cuales 1.724 han tenido como víctimas a mujeres. La violencia física sigue siendo la más recurrente con 862 casos, seguida por negligencia y abandono con 393, violencia sexual con 345 y violencia psicológica con 124.

Ortiz Valderrama también informó que durante este año dos personas han sido imputadas por feminicidio y otras tres se encuentran bajo investigación por presuntos casos de este delito. Agregó que la Gobernación del Huila continúa desarrollando asistencias técnicas y jornadas de prevención en los municipios para combatir las violencias basadas en género. “Una denuncia puede salvar una vida. Tenemos líneas de atención como la Línea de Vida, el 123 y la Línea 155”, señaló la funcionaria, al reiterar el llamado a denunciar cualquier situación de riesgo.