United Airlines solicita operar nuevas rutas directas entre Cartagena y Estados Unidos

El mercado aéreo internacional en el Caribe colombiano se prepara para una importante expansión tras conocerse la solicitud formal de United Airlines ante la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) para ampliar de forma significativa sus operaciones en el país. El objetivo principal de la compañía aérea apunta a establecer enlaces directos desde dos de sus principales centros de conexiones globales hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

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La petición contempla un esquema de operación que suma un total de 14 frecuencias semanales, divididas equitativamente en siete vuelos por semana para la ruta Houston (George Bush Intercontinental) – Cartagena, y otras siete frecuencias para el trayecto Washington (Dulles) – Cartagena.

Las operaciones proyectadas se realizarían bajo el amparo legal de los derechos de tráfico de hasta la cuarta libertad del aire, un marco que faculta el embarque y desembarque regular de pasajeros, correo y carga hacia el país de origen de la aerolínea.

Para dar cumplimiento a estas nuevas frecuencias, la compañía estadounidense tiene contemplado el uso de aeronaves tipo Boeing 737, lo que dinamizará el flujo turístico y corporativo en la capital de Bolívar. Actualmente, el proceso administrativo se encuentra surtiendo la etapa de publicidad obligatoria en los canales oficiales de la Aerocivil por un lapso de tres días hábiles, tal como lo establece el Manual de Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC 5), previo al análisis definitivo por parte del comité técnico que otorgará el aval correspondiente para el despegue de estas nuevas rutas internacionales.