Tatiana Céspedes: “Gobernaremos en las regiones, con tolerancia cero a la violencia contra la mujer”

Tatiana Céspedes y el enfoque social en la campaña de su esposo, José Manuel Restrepo. Foto Caracol Radio

Tatiana Céspedes, abogada de la Universidad Javeriana con especialización en derecho comercial y más de dos décadas de experiencia en los sectores jurídico, institucional y social, acompaña la campaña de su esposo, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

En Dos Puntos con Vanessa de la Torre, Céspedes expresó su sensibilidad social a la propuesta de la “Patria Milagro” de Abelardo de la Espriella. Céspedes definió la campaña como un proyecto de unidad y gestión desde los territorios.

Aseguró que, en caso de ganar la contienda electoral, el gobierno de De la Espriella y Restrepo gobernará por todos los colombianos sin importar si votaron o no por ellos, con el fin de llevar tranquilidad y desarrollo a todas las regiones del país. En el ámbito institucional, apoyó la reestructuración del Estado con el fin de eliminar la duplicidad de funciones en las entidades públicas y una veeduría rigurosa para fortalecer otras instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Feminicidio de su sobrina Ana María Serrano, en México

Uno de los ejes centrales de Céspedes es la lucha contra la violencia de género, una causa que asumirá con profundo compromiso personal y familiar, tras el caso de su sobrina Ana María Serrano, quien fue víctima de feminicidio a los 19 años en México por parte de su exnovio. Según comentó, este hecho impulsó la creación de la “Fundación Nana” en México y Colombia, dedicada a la prevención de la violencia de género en el noviazgo.

Dentro del programa de gobierno, Céspedes aseguró que liderará el eje de “tolerancia cero contra la violencia contra la mujer”. Su propuesta busca fortalecer las comisarías de familia, la Policía Nacional y la Fiscalía General, capacitando a todo el personal para reconocer el peligro real y que actúen con celeridad.

Añadió que esperan llevar estas propuestas al sector rural, donde se concentra el “80 % de la violencia de género y donde el Estado suele estar ausente”. Junto a Ana Lucía Pineda, esposa de Abelaro de la Espriella, aspira a actuar como un puente social para ejecutar programas que beneficien a la niñez, las mujeres y las personas de la tercera edad.

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