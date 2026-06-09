Ana Lucía Pineda: “La prioridad de nuestro gobierno será la niñez, la salud y devolver la seguridad”

Ana Lucía Pineda, monteriana y administradora de empresas de la Universidad Javeriana con estudios en Gestión de Proyectos de la Universidad de la Sabana, acompaña activamente la campaña presidencial de su esposo, Abelardo de la Espriella.

En Dos Puntos con Vanessa de la Torre, Pineda proyectó un rol activo y de servicio social en el marco de la propuesta de gobierno de “La Patria Milagro”.

“El ICBF no se acaba”

En el centro de visión de país, Pineda situó a la niñez como su máxima prioridad. Según comentó, su enfoque principal estará orientado a los derechos de los niños y niñas en Colombia, trabajando de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Sobre la supuesta eliminación del ICBF, Pineda desmintió dicha información, calificándola como una noticia falsa. Aseguró que, por el contrario, la entidad contará con todo el apoyo, veeduría y transparencia bajo el liderazgo de su esposo, enfocándose en la primera infancia y en los planes de alimentación y acompañamiento para los menores bajo custodia del Estado.

“Un país seguro es un país que tiene inversión extranjera”

Asimismo, destacó que la seguridad es el pilar fundamental de la propuesta de Abelardo de la Espriella.

“Un país seguro es un país que tiene inversión extranjera. Un país seguro es un país que nos puede traer nuevas empresas a nuestro país, que nos puede brindar empleos de calidad. De la seguridad parte todo y esa es el principal objetivo de Abelardo y José Manuel, que los colombianos vuelvan a sentirse seguros”, expresó.

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