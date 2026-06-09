Sicarios asesinan con arma de fuego a una mujer en el barrio San Francisco

La delincuencia cobró una nueva vida en la capital de Bolívar luego de registrarse un ataque sicarial en el barrio San Francisco, sector Esquina del Wio. El hecho de sangre ocurrió en las primeras horas de la noche de este lunes, 8 de junio de 2026, dejando como víctima fatal a una mujer de 49 años de edad identificada por las autoridades como Mireya Polo Batista, natural de Cartagena y quien se dedicaba a oficios varios.

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De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por testigos de la zona, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El parrillero del vehículo descendió, se aproximó a la mujer y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego propinándole varios impactos de bala a corta distancia para luego huir del lugar con rumbo desconocido junto a su cómplice.

La comunidad auxilió de inmediato a Polo Batista y la trasladó de urgencia hacia un centro asistencial de la zona, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales. Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía Metropolitana de Cartagena se trasladaron al hospital para realizar la inspección técnica al cadáver, al tiempo que recopilaron testimonios y registros de cámaras de seguridad en el sector con el fin de identificar a los autores materiales de este homicidio.