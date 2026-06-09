Policía de Cartagena capturó a tres de los delincuentes más buscados por hurto

En el marco del plan Cazador y en la ofensiva para la disrupción del delito, la Policía Nacional en la ciudad de Cartagena avanza de manera determinante, en la captura de los integrantes del cartel de los más buscados por hurto, en la capital de Bolívar.

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Dos de los integrantes de este cartel, alias “Millones” y alias “Vandi”, fueron capturados en los barrios El Bosque y el corregimiento de Pasacaballos, respectivamente. Por su parte, alias “El Viejo” fue capturado en la ciudad de Bucaramanga.

Ángelo Castillejo Ballesteros, alias ‘Millones’, de 23 años, estaría vinculado en el hurto de prendas de oro mediante intimidación con armas de fuego en Cartagena y su área metropolitana. Presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.

Dairo José Licona Valencia, alias “Vandi”, de 32 años, presuntamente se dedicaba al hurto en la zona industrial de Mamonal y en sectores rurales de la ciudad, utilizando armas de fuego. Además, recurría a la violencia para cometer estos delitos, amenazando de muerte y amordazando a sus víctimas.

Registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y violación de habitación ajena.

Ramiro Antonio Chabarria Agudelo, alias “El Viejo”, de 65 años, presuntamente se dedicaba a ingresar a viviendas ubicadas en sectores de estrato alto para cometer millonarios hurtos de joyas y otros elementos de valor. Le registran ocho anotaciones judiciales por los delitos de hurto, violación de habitación ajena y uso de documento falso.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional, estos actores delincuenciales, no hacen parte de ninguna estructura criminal, y su actividad ilícita la ejecutan como delincuencia común.

“Tenemos desplegado un gran componente de investigadores e inteligencia que, con su experiencia, nos han ayudado a capturar mediante orden judicial a estos actores del crimen que buscan afectar a la ciudadanía en Cartagena. Pero así mismo, es importante mencionar el trabajo que hacen las zonas de atención, los policías uniformados que patrullan las calles en moto, ellos, nos ayudan a prevenir la ocurrencia del delito y si ocurre, son los primeros en responder”, manifestó el Brigadier General Gelver Yecib Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Luego de estas 3 importantes capturas, la acción policial, se centrará en capturar a los 3 delincuentes que quedan faltando.