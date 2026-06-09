Más obras para Cartagena: Gobernador Yamil Arana entrega dos calles pavimentadas en Zaragocilla

La celebración de los 493 años de Cartagena continúa dejando resultados concretos para las comunidades. Como parte de las obras que la Gobernación de Bolívar viene entregando a la ciudad, el gobernador Yamil Arana Padauí inauguró dos nuevas calles pavimentadas en el sector El Progreso, del barrio Zaragocilla, transformando una realidad que por años afectó a cientos de familias.

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Las obras fueron ejecutadas a través del programa COMPI, liderado por la Dirección de Participación Comunitaria, y representan una solución largamente esperada por los habitantes de este sector, quienes durante décadas convivieron con calles deterioradas, inundaciones durante la temporada de lluvias y dificultades para la movilidad.

Hoy, donde antes predominaban el barro, los huecos y las corrientes de agua que ingresaban a las viviendas, existen vías pavimentadas, andenes y bordillos que mejoran la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de la comunidad.

La jornada de entrega estuvo marcada por la emoción de los residentes, especialmente de los niños, quienes ahora cuentan con espacios más seguros para desplazarse hacia la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, sede El Comunitario, así como para realizar actividades recreativas en mejores condiciones.

“Todo el que ha ido a un barrio popular, no solo de Cartagena sino de cualquier municipio de Bolívar, sabe que una de las necesidades más sentidas de la gente es el pavimento. Estas obras dignifican la vida de las personas, mejoran su entorno y generan bienestar para las familias”, afirmó el gobernador Yamil Arana durante el acto de entrega.

Un sueño esperado por más de cuatro décadas

Entre los asistentes estuvieron los hermanos Álvaro y Bleidis Peluffo, quienes llegaron al sector desde El Carmen de Bolívar a comienzos de la década de los 80 y fueron testigos de una espera que se prolongó por más de 40 años.

“Durante mucho tiempo recibimos promesas que nunca se cumplieron. Cuando llovía tenía que rellenar sacos con tierra para evitar que el agua entrara a las casas. Hoy vemos este sueño convertido en realidad”, expresó Álvaro Peluffo.

Por su parte, Bleidis destacó los beneficios que la pavimentación traerá para toda la comunidad.

“Ahora el carro recolector de basura podrá ingresar sin problemas y se evitará la acumulación de residuos cerca del colegio, algo que afectaba a los estudiantes. Esta obra la pedimos toda la vida y hoy es una realidad”, señaló.

Las obras entregadas

La intervención incluyó la construcción de dos tramos de pavimento en concreto rígido.

El primero corresponde a la carrera 53A entre calles 25 y 24, y la calle 24 entre carreras 53A y 53, con una longitud total de 155 metros, además de 310 metros lineales de andenes y bordillos.

El segundo tramo se ejecutó en la transversal 50A y carrera 49F entre transversales 50A y 50B, con una extensión de 115 metros y la construcción de 230 metros lineales de andenes y bordillos.

Uno de los aspectos destacados del proyecto fue la participación activa de la comunidad, que realizó un aporte cercano a los 50 millones de pesos a través de la Junta de Acción Comunal, demostrando que el trabajo conjunto entre ciudadanía e institucionalidad puede generar transformaciones significativas.

Jean Carlos Ramos, presidente de la Junta de Acción Comunal, recordó que el compromiso nació durante una visita realizada por Yamil Arana al sector antes de llegar a la Gobernación.

“Recorrimos estas calles junto a él y su equipo. Después, ya como gobernador, regresó con los técnicos del COMPI y no solo cumplió con una calle, sino con dos. Hoy estamos agradecidos porque le cumplió a la comunidad”, manifestó.

Más obras para Cartagena

Durante la entrega, el mandatario departamental reiteró que continuará impulsando proyectos que mejoren la infraestructura y la calidad de vida de los cartageneros y de las comunidades de todo Bolívar.

Con estas nuevas vías, el sector El Progreso deja atrás años de abandono y dificultades para abrir paso a una nueva etapa de desarrollo, seguridad y bienestar para sus habitantes, en una obra que se suma a las inversiones que la Gobernación de Bolívar viene ejecutando en Cartagena con motivo de los 493 años de la ciudad