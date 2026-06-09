Cartagena exaltó su identidad y talento juvenil en la gran final de “Voces de la Cartageneidad 2026”

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, realizó con éxito la gran final y ceremonia de premiación del 2º Curso- Concurso de Historia y Oratoria “Voces de la Cartageneidad 2026”, así como la entrega de certificados del Diplomado en Historia y Pedagogía Intercultural, a docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, en el emblemático Teatro Adolfo Mejía.

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El evento reunió a docentes, estudiantes, directivos y representantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, así como a integrantes de la Mesa de la Cartageneidad, miembros del Honorable Concejo Distrital de Cartagena, representantes del Gabinete Distrital y demás invitados especiales, en una jornada dedicada a exaltar el conocimiento de la historia cartagenera, el sentido de pertenencia y las habilidades de expresión oral de los niños , niñas y jóvenes participantes.

El concurso y el diplomado fueron desarrollados en articulación con la Secretaría de Educación Distrital, consolidando una estrategia educativa que promueve el reconocimiento de la identidad cultural cartagenera y fortalece los procesos de formación ciudadana en las instituciones educativas oficiales del Distrito.

Esta iniciativa hace parte del programa “Cartageneidad con Orgullo y Esplendor”, una apuesta de ciudad orientada a fortalecer la identidad cultural, los valores cívicos y la conciencia ciudadana desde la formación educativa de niños, niñas y adolescentes.

Durante su intervención, el director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Casarrubia, destacó la importancia de este proceso pedagógico para la construcción de ciudadanía:

“Esta estrategia busca fortalecer no solamente las competencias psicolingüísticas de nuestros estudiantes, sino sembrar desde la educación la semilla de la cartageneidad. Queremos promover valores culturales, fortalecer los valores cívicos y formar ciudadanos responsables desde temprana edad.”

Asimismo, señaló que este concurso se consolida como un espacio para que las nuevas generaciones expresen sus ideas, conocimientos y reflexiones sobre la historia de Cartagena.

“Es importante decirles a todos los cartageneros y cartageneras que este es un escenario donde nuestros niños y jóvenes pueden expresar su voz, demostrar sus conocimientos históricos y desarrollar sus habilidades en oratoria. Es una iniciativa que continuaremos fortaleciendo durante este gobierno, mejorándola continuamente y consolidándola como una apuesta de ciudad que permite a nuestros estudiantes contar la historia de Cartagena desde sus propios pensamientos y experiencias”.

Tras una destacada participación de los finalistas, el jurado reconoció a las ganadoras de esta segunda versión del concurso:

Categoría Infantil: Emberlys María Morales de Hoyos, estudiante de la Institución Educativa María Cano.

Categoría Juvenil: Mariángel Maciel Cardona Cierro, estudiante de la Institución Educativa República de Argentina.

Al recibir el reconocimiento, la ganadora de la categoría juvenil expresó su emoción por la experiencia vivida:

“Me siento agradecida y con una energía que recorre todo mi cuerpo. Fue una experiencia simplemente asombrosa ver el nivel de expresión oral de tantos compañeros. Mi intervención estuvo enfocada en los personajes históricos que marcaron la historia de Cartagena, pero también en aquellos que han hecho resistencia desde los años 1600 hasta la actualidad.”

La realización de este concurso y del Diplomado en Historia y Pedagogía Intercultural ratifica el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Escuela de Gobierno y Liderazgo y la Secretaría de Educación Distrital con la formación de ciudadanos conscientes de su historia, orgullosos de su identidad y comprometidos con la construcción de una ciudad más participativa, respetuosa y solidaria.

Con este tipo de iniciativas, el Distrito continúa promoviendo escenarios de aprendizaje, reflexión y participación que permiten fortalecer la cartageneidad y proyectar a las nuevas generaciones como protagonistas de la transformación social y cultural de Cartagena.