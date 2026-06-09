Cartagena es la ciudad invitada de honor en la Feria Nacional de la Ganadería de Córdoba

Con una nutrida delegación artística, cultural y festiva, Cartagena estará presente entre el 10 y el 14 de junio en la Feria Nacional de la Ganadería, en condición de Ciudad Invitada por la Gobernación del departamento de Córdoba.

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La tradicional feria se propone fortalecer la promoción de la Región Caribe como destino de cultura, turismo, tradición y desarrollo económico, y en esta oportunidad rinde homenaje a Cartagena como invitada especial, ofreciéndole diversos escenarios para que proyecte sus fortalezas como Patrimonio de la Humanidad y primera ciudad turística de Colombia.

En atención al gesto del departamento vecino, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC- Shirley Tuñón, encabezarán la delegación cartagenera, conformada por 200 personas, entre artistas, bailarines, músicos, Grandes Lanceros, Lanceros Guardianes, actores festivos, la Reina actual y las 41 candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

Esta entusiasta y colorida comitiva será, este 11 de junio, una de las primeras en la Gran Parada Folclórica, emblemático desfile que incluye un recorrido de 5 kilómetros por las calles de Montería, concentrando la atención de miles de personas y transmitido al país y al exterior a través de canales de televisión y plataformas virtuales.

Posteriormente la delegación intervendrá en el llamado Pueblito Cordobés con la puesta en escena “Gran Cabildo de Cartagena”, en homenaje al músico cartagenero Joe Arroyo. Se trata de un show folclórico –musical que integra cabildo, fandango, cumbia, son de negro y salsa, con la participación de expertos bailarines de diferentes agrupaciones cartageneras, y acompañamiento musical dirigido por el maestro Edgar Ávilan. Las presentaciones se cumplirán en jornadas de mañana y tarde los días 12 y 13 de junio de este año.

En diferentes espacios de la Feria también serán exhibidas artesanías bolivarenses y se ofrecerá degustación de los reconocidos dulces cartageneros, como una muestra de nuestro Festival del Dulce y de la Comida Típica.

La invitación a Cartagena como ciudad invitada a ese tradicional certamen regional fue formalizada en el mes de abril por el gobernador de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara, al Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, en el desarrollo de un encuentro celebrado en el Baluarte Santo Domingo, “El Baluarte de la gente”, que contó con la participación de agrupaciones culturales de ambos territorios.

En esa oportunidad, el mandatario cordobés aseguró que “Nos alegra recibir a una ciudad como Cartagena que representa historia, cultura, turismo y orgullo Caribe. Esta feria será un punto de encuentro para mostrar lo mejor de Córdoba, pero también para abrirle las puertas a territorios hermanos que tienen mucho que compartir con nuestra gente”.

“Aceptamos con responsabilidad y cariño esta invitación especial y haremos que Cartagena brille también en Montería, con una gran muestra de sus fortalezas artísticas y culturales, que además de representar nuestra identidad, proyectan su apertura al país y al mundo como destino turístico”, explicó el alcalde de Cartagena.

Por su parte, la directora del IPCC, Shyrley Tuñón Vásquez, explicó que la delegación cartagenera participará durante los días 11 y 14 de junio en la programación de la feria, con una amplia representación de las manifestaciones artísticas y culturales, que reafirman nuestra identidad, y proyectan en buena parte la esencia de la ciudad, lo que contribuye a sus posicionamiento como un gran destino turístico mundial.

La funcionaria precisó que una jornada similar a la que se cumplirá en Montería, será replicada entre el 22 y 29 de junio en el Festival Folclórico de Ibagué, donde Cartagena también fue escogida como ciudad invitada.