Capturan a un hombre en el centro de San Jacinto cuando movilizaba una motocicleta robada

Lo que parecía un recorrido normal por el parque principal terminó en una captura. La zona de atención policial sorprendieron a un joven de 21 años de edad, conocido con el alias de “Edgar”, cuando se movilizaba en una motocicleta que figuraba como hurtada.

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El procedimiento se realizó durante labores de patrullaje en el barrio Centro, sector parque, donde los uniformados verificaron los antecedentes del vehículo y establecieron que se trataba de una motocicleta marca TVS, línea NEO NX 110, modelo 2026, color negro nebulosa, de placas QVJ-84H.

Tras confirmar la irregularidad, los policías procedieron a capturar en flagrancia al presunto implicado por el delito de hurto y recuperaron el automotor, que quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente y definir su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo permanente de los uniformados para combatir este delito.

“Continuamos desplegando acciones operativas y de control en todos los municipios del departamento para contrarrestar el hurto en todas sus modalidades. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia”, manifestó el oficial.