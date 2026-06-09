Capturan a tres presuntos fleteros de la banda Los Milindos en el sur de Cartagena

En desarrollo de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena desplegaron un importante operativo en el sur de la ciudad que permitió, en las últimas horas, la captura de tres integrantes de una banda delincuencial señalada de cometer varios hurtos mediante la modalidad de atraco con armas de fuego.

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Uniformados de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo diligencias de registro y allanamiento en tres inmuebles del barrio Ceballos, donde fueron capturados alias “Milindo”, alias “Wilfri” y alias “Brainer”, de 21, 37 y 24 años, respectivamente, quienes eran requeridos mediante orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado.

A los detenidos se les señala de participar en más de media docena de hurtos. Según las investigaciones, marcaban a sus víctimas cuando salían de entidades bancarias para posteriormente despojarlas del dinero retirado.

Asimismo, ingresaban a establecimientos de comercio y, mediante intimidación con armas de fuego, hurtaban cadenas, anillos y pulseras de oro a los comensales, así como celulares de alta gama.

Alias “Milindo”, señalado cabecilla de la banda, era el encargado de coordinar, planear y direccionar las actividades delictivas del grupo delincuencial. Presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de hurto en el año 2025.

Por su parte, alias “Wilfri” era el responsable de identificar y seleccionar potenciales víctimas en entidades financieras, centros comerciales y otros establecimientos. Registra una anotación judicial como indiciado por el delito de hurto en 2025.

Entre tanto, alias “Brainer” se encargaba de intimidar, someter y materializar los hurtos mediante el uso de armas de fuego. También presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de hurto en 2025.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a 456 personas por el delito de hurto y ha incautado 157 armas de fuego ilegales.