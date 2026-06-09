Un muerto y cuatro heridos deja ataque sicarial en Barranquilla

En la noche de este lunes festivo, 8 de junio, se registró un ataque sicarial en el barrio El Bosque en donde una persona fue asesinada y cuatro más resultaron heridos, entre ellos, una mujer de tan solo 18 años.

La persona asesinada fue identificada como Harold Andrés Farnco Soracá, de 28 años. Según la Policía, registraba una anotación judicial por lesiones personales.

Mientras tanto, los heridos fueron identificados como Luis Andreus Ramírez Jiménez, de 23 años; Edgardo José Castillo Arrieta, de 29 años; Jhon Fredy Yudex Guerra, de 20 años y Nailin Paola Ariza Gamarra, de 18 años.

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Según el reporte entregado por la Policía, el hecho se registró en la carrera 13 con calle 84B, momentos en que las víctimas se encontraban al interior de un establecimiento de comercio.

Dos hombres a bordo de una moto dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.