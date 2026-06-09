Alcaldía mejora viviendas en la Calle de Los Niños de Cartagena con el programa Mi Casa Avanza

El turno para tener una vivienda en mejores condiciones llegó para familias en situación de vulnerabilidad en el barrio La Candelaria. Serán 40 subsidios los que se entregarán con esta oferta, en la vigencia del 2026, de Mi Casa Avanza.

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Desde hoy, 9 de junio, hasta el 11 del mismo mes, el equipo técnico del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda) estará visitando los hogares de la calle Los Niños, del barrio La Candelaria, para verificar que el estado de las viviendas y los postulantes al programa cumplan con los requisitos para aplicar a este subsidio que brinda el Distrito.

La verificación de la documentación entregada se hará del 12 al 18 de junio y el día 19 de este mismo mes se publicará en la página web corvivienda.gov.co el listado de los hogares preinscritos, no habilitados y habilitados. Estos últimos son los que participarán en el sorteo público, el 26 de junio, con el cual se seleccionará a los beneficiarios, en caso de que la demanda de subsidios supere la oferta.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Corvivienda, le otorga a las familias ubicadas en la zona urbana un subsidio de 12 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) destinado para arreglos de baños y cocinas, recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas. Todo lo anterior dependerá de la necesidad de cada vivienda.

El Distrito asignará un número de subsidios, que no será superior al 50% de los ofertados, a hogares víctimas del conflicto armado, en condición de pobreza extrema, con miembros en condición de discapacidad, con madres cabeza de hogar y familias damnificadas de desastres naturales, calamidad pública o emergencias.

El objetivo es que los hogares, con al menos una de estas variables, puedan obtener el subsidio, sin someterse a sorteo público, siempre y cuando la oferta no supere la demanda.

El hogar que aspire a tener este subsidio de mejoramiento deberá acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. A falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua. La vivienda no podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026 que se encuentra en el apartado de Mi Casa Avanza del sitio Web de la entidad.