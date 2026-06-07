Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué debe cambiarse de las campañas políticas?

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Las campañas electorales en Colombia casi siempre están cargadas de polémica y espectáculo. Entre la financiación estatal de las campañas y las listas cerradas, ¿qué aspectos de las campañas políticas debería cambiar?

Para este capítulo hablamos con Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario; con Patricia Muñoz Yi, analista política y docente de la Universidad Javeriana; con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral; con Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia; y el con jurista e investigador de de justicia, Rodrigo Uprimny.