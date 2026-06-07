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07 jun 2026 Actualizado 18:05

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Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué debe cambiarse de las campañas políticas?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo habló de las campañas electorales en Colombia.

¿Qué debe cambiarse de las campañas políticas?

¿Qué debe cambiarse de las campañas políticas?

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Las campañas electorales en Colombia casi siempre están cargadas de polémica y espectáculo. Entre la financiación estatal de las campañas y las listas cerradas, ¿qué aspectos de las campañas políticas debería cambiar?

Para este capítulo hablamos con Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario; con Patricia Muñoz Yi, analista política y docente de la Universidad Javeriana; con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral; con Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia; y el con jurista e investigador de de justicia, Rodrigo Uprimny.

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