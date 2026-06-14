Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué tan complicado es el fenómeno de los mercenarios en el mundo?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo habló de los mercenarios en Colombia.
¿Qué debe cambiarse de las campañas políticas?
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Miles de colombianos han participado en conflictos fuera del país durante los últimos años, un fenómeno que ha despertado preguntas sobre las razones que llevan a algunas personas a buscar oportunidades laborales en diferentes contextos.
En este episodio de Mis Preguntas analizaremos por qué algunos colombianos están involucrados en conflictos internacionales.
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