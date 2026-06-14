Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué tan complicado es el fenómeno de los mercenarios en el mundo?

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Miles de colombianos han participado en conflictos fuera del país durante los últimos años, un fenómeno que ha despertado preguntas sobre las razones que llevan a algunas personas a buscar oportunidades laborales en diferentes contextos.

En este episodio de Mis Preguntas analizaremos por qué algunos colombianos están involucrados en conflictos internacionales.