La Transición Energética plantea una nueva economía

La transición energética está en marcha y es irreversible, Allison Benson, Directora de Reimaginemos, manifestó en diálogo con Planeta Caracol que “la pregunta es cómo se tiene que montar Colombia en este bus”. El mundo está transitando hacia las energías limpias y la descarbonización de la economía.

Benson también llamó la atención sobre la relación que se plantea entre la transición energética y la creación de una nueva economía, además de precisar los beneficios para la economía nacional, paras nuestras comunidades y el impacto en los territorios. Hablando de nuevos modelos de propiedad y de producción.

La transición energética establecerá nuevos escenarios pasando de pocos grandes proyectos energéticos a muchos pequeños proyectos energéticos donde haya exposición solar y vientos, siendo una oportunidad para que las comunidades pasen de ser consumidores a productores de energía.

Ricardo Álvarez Orozco, CEO de We Power, startup que desarrolla minigranjas solares y comunidades energéticas en Colombia, manifestó en diálogo con Planeta Caracol que en Colombia se debe promover una “transición energética justa, que no haya por ejemplo olvido territorial con comunidades en regiones desconectadas de la red de distribución de energía nacional.

“En la transición energética los países amazónicos como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú tienen que liderar este proceso y en el entendido que no son los países responsables en alto grado del calentamiento global, se deben promover e implementar el paso a nuevas matrices energéticas para mitigar el impacto de la crisis climática”, agregó Ricardo Álvarez.

En Planeta Caracol también hablamos con Jennifer Medina Hernández, artista monteriana y experta en los derechos de las comunidades impactadas por la industria de hidrocarburos. Consideró que la tradición cultural es fundamental a la hora de promover la transición energética que no solo un asunto técnico o económico.

“Las nuevas matrices de energía están relacionadas con la forma en que habitamos, producimos y nos relacionamos con la naturaleza. No se deben imponer modelos ajenos a las comunidades”, dijo Medina y agregó “la transición energética debe ser un proceso justo con la población en las diferentes regiones de Colombia.

Brigitte Castañeda, Economista e ingeniera de petróleos, en diálogo con Planeta Caracol analizó la transición energética a través del foco económico, consideró Colombia tiene gran potencial para proyectos de energías renovables, sin olvidar que actualmente nuestra economía depende ampliamente de los recursos fósiles y casi la mitad de nuestras exportaciones provienen de estas fuentes.

Sin embargo, países y bloques como la Unión Europea han fijado límites para prescindir de matrices fósiles avanzando con la descarbonización de sus economías. Estos significa que tanto en el sentido ambiental como en el económico es inevitable avanzar con la transición energética que debe ir de la mano con una diversificación productiva.