‘Víctor Bala’ intentó escapar una vez más al notar la presencia de la Policía en Villanueva

Hablar de “Víctor Bala” es hablar de armas, capturas, persecuciones y problemas con la justicia. En Villanueva lo tildan de ser un astuto delincuente que hace de las suyas sin que nadie pueda detenerlo. Las historias que suele protagonizar parecen sacadas de una película de acción, pero con una diferencia: él mismo es el protagonista.

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En esta ocasión, el desenlace no fue distinto. El singular delincuente volvió a intentar escapar de las autoridades, pero terminó capturado por uniformados de la Policía Nacional en el barrio El Caño, del municipio de Villanueva.

De acuerdo con la información conocida, la rápida reacción de las Zonas de Atención Policial permitió llegar hasta el sector luego de recibir información suministrada por la comunidad sobre la presencia de un hombre que portaba un arma de fuego y generaba preocupación entre los habitantes.

Al percatarse de la presencia policial, alias “Víctor Bala” emprendió la huida con la intención de evadir el cerco policial. Sin embargo, los uniformados iniciaron una persecución que terminó pocos minutos después con su captura.

Durante el registro personal, los policías le hallaron en su poder un arma de fuego, motivo por el cual fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En su historial criminal le registran 17 anotaciones judiciales por diferentes delitos, lo que evidencia su reiterada vinculación con actividades al margen de la ley.

Como en toda película, la comunidad espera un final feliz. Y esta vez, para muchos vecinos, ese final llegó con el protagonista de esta historia tras las rejas, respondiendo ante la justicia por sus presuntas acciones delictivas.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, mientras que un juez de la República será el encargado de definir su situación judicial en las próximas horas.

“Seguimos atendiendo el llamado de la comunidad y actuando de manera oportuna frente a quienes generan inseguridad en nuestros municipios. Este resultado demuestra que cuando ciudadanía y Policía trabajan de la mano, es posible cerrarles el paso a los delincuentes. Vamos a seguir en las calles, capturando a quienes insisten en afectar la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.