UniNúñez celebra 41 años en Cartagena

La Corporación Universitaria Rafael Núñez ha formado más de 21.000 profesionales y ha impactado a más de 140.000 personas mediante programas de proyección social, consolidándose como un referente de educación superior en el Caribe colombiano.

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Hace 41 años nació un proyecto educativo con una visión clara por el abogado Miguel Simón Henríquez Emiliani: contribuir al desarrollo de la Región Caribe a través de una educación superior de calidad, incluyente y comprometida con la transformación social. Hoy, la Corporación Universitaria Rafael Núñez – UNINÚÑEZ celebra más de cuatro décadas de trayectoria, consolidándose como una institución que ha dejado una huella significativa en miles de familias y comunidades.

Desde su fundación en 1985, UNINÚÑEZ ha trabajado para formar profesionales íntegros, líderes comprometidos con su entorno y ciudadanos capaces de generar cambios positivos en la sociedad. Lo que comenzó como un sueño se ha convertido en una institución con presencia en Cartagena y Barranquilla, reconocida por su aporte al desarrollo académico, social y económico de la región.

Durante estos 41 años, la institución ha graduado a más de 21.000 profesionales, quienes hoy aportan sus conocimientos y experiencia en sectores estratégicos como la salud, el derecho, la educación, el ámbito empresarial y el trabajo social, entre otros campos que contribuyen al progreso del país.

El impacto de UNINÚÑEZ también se refleja en su compromiso con las comunidades. A través de sus programas y proyectos de extensión y proyección social, la institución ha beneficiado a más de 140.000 personas en distintos territorios de la Región Caribe, promoviendo iniciativas orientadas al bienestar, la inclusión y el desarrollo humano.

A lo largo de su historia, la universidad ha fortalecido y diversificado su oferta académica, ampliando las oportunidades de formación para las nuevas generaciones. Actualmente, la Corporación cuenta con más de 16 programas académicos entre pregrados, tecnologías y programas técnicos laborales, además de una nutrida oferta de posgrados que responde a las necesidades de actualización y especialización de los profesionales de la región. Este crecimiento ha estado acompañado de avances significativos en procesos de aseguramiento de la calidad, internacionalización y fortalecimiento institucional.

“Estos 41 años representan el esfuerzo de miles de estudiantes, egresados, docentes, colaboradores y aliados que han creído en nuestro proyecto educativo. Cada logro alcanzado es el resultado de una construcción colectiva que nos inspira a seguir creciendo y aportando al desarrollo de la Región Caribe”, destacó Miguel Ángel Henríquez López, Rector General de la institución.

Con la mirada puesta en el futuro, UNINÚÑEZ reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación, la investigación, la proyección social y la formación de profesionales capaces de transformar sus entornos.

Porque después de 41 años de historia, miles de sueños cumplidos y generaciones de profesionales formados, la misión sigue siendo la misma: trabajar para que el desarrollo de las personas y de la región continúe su marcha.