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06 jun 2026 Actualizado 10:39

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Operativo nocturno blinda a Magangué contra la delincuencia

La Policía desplegó toda su capacidad institucional en barrios, vías y establecimientos públicos para fortalecer la seguridad y atender los requerimientos de la comunidad

Operativo nocturno blinda a Magangué contra la delincuencia

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Operativo nocturno blinda a Magangué contra la delincuencia
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Mientras gran parte de los habitantes de Magangué descansaba, decenas de uniformados recorrían las calles del municipio en una ofensiva contra la delincuencia. La Policía Nacional desplegó un amplio operativo nocturno en barrios, parques, corredores viales y establecimientos abiertos al público con el propósito de prevenir delitos y fortalecer la convivencia ciudadana.

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La intervención hace parte de la estrategia de consolidación de “Zonas Seguras”, una iniciativa construida a partir de la información suministrada por líderes comunitarios, comerciantes y ciudadanos que han reportado situaciones que afectan la tranquilidad en diferentes sectores.

Con base en estos requerimientos, las autoridades focalizaron acciones de control y prevención en puntos considerados críticos, realizando registros a personas, verificación de antecedentes, controles a motociclistas, inspecciones a establecimientos comerciales y actividades de acercamiento con la comunidad.

“Escuchar a la ciudadanía es fundamental para anticiparnos al delito. Cada denuncia y cada información aportada por la comunidad nos permite actuar con mayor efectividad y orientar nuestros esfuerzos donde más se necesitan”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La institución reiteró el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso a través de la Línea de Emergencia 123 o de las zonas de atención policial, destacando que la participación ciudadana sigue siendo una de las herramientas más importantes para combatir la delincuencia.

Con estas acciones, la Policía busca cerrar espacios a los actores criminales y convertir los sectores intervenidos en entornos más seguros para todos los magangueleños.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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