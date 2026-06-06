Más de 1.600 policías custodian a Bolívar durante el puente festivo

En los puentes festivos hay una escena que se repite por todo el país: maletas listas, terminales llenas, carreteras con destino a los pueblos y familias que aprovechan estos días para abrazar a los suyos, cumplir promesas religiosas, visitar atractivos turísticos o simplemente desconectarse de la rutina. Para que esos planes terminen con buenos recuerdos y no con contratiempos, la Policía Nacional puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad en todo el departamento de Bolívar.

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En total, 1.600 hombres y mujeres policías fueron desplegados en los 34 municipios y 7 corregimientos que conforman la jurisdicción del Departamento de Policía Bolívar, con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de residentes y visitantes durante el puente festivo de Corpus Christi.

La estrategia incluye el fortalecimiento de la vigilancia en corredores viales, zonas turísticas, balnearios, centros religiosos, parques, sitios de recreación y demás lugares de alta afluencia de público, donde se espera una importante movilización de personas durante el fin de semana.

Asimismo, las diferentes especialidades de la Policía desarrollarán actividades preventivas, campañas de sensibilización, controles operativos y acompañamiento permanente a la ciudadanía para prevenir hechos delictivos y promover comportamientos seguros.

“Este puente festivo hemos dispuesto todas nuestras capacidades institucionales para acompañar a los bolivarenses y visitantes. Son 1.600 hombres y mujeres policías trabajando día y noche en los municipios, corregimientos y vías del departamento para garantizar que las familias puedan disfrutar con tranquilidad. La invitación es a viajar con responsabilidad, acatar las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Ojo en las carreteras

Las autoridades también reforzarán los controles sobre los principales ejes viales del departamento, verificando el cumplimiento de las normas de tránsito y acompañando a los viajeros durante sus desplazamientos.

La Policía recomendó a los conductores revisar previamente las condiciones mecánicas de sus vehículos, portar la documentación al día, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol.

Con este despliegue institucional, la Policía Nacional busca que el puente festivo transcurra en completa normalidad y que quienes salen a disfrutar de estos días de descanso regresen sanos y salvos a sus hogares.