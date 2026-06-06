EPA, IDER y Corvivienda presentaron balances de gestión contractual ante el Concejo de Cartagena

En sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena fueron presentados los informes de gestión contractual por parte de los representantes de las oficinas jurídicas del Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y Corvivienda.

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La jornada inició con la presentación del informe por parte de Carlos Triviño, director jurídico del EPA, donde se dio a conocer que la entidad ha suscrito 294 contratos por un valor superior a los 6.282 millones de pesos durante la vigencia 2026. Del total contratado, el 77 % corresponde a recursos de inversión y el 23 % a funcionamiento. Asimismo, se destacó la ejecución de proyectos relacionados con recuperación ambiental, arborización y fortalecimiento de actividades ambientales y sociales en diferentes sectores del Distrito.

Posteriormente, Alberto Zapateiro en representación del IDER presentó el balance de gestión contractual de la entidad, destacando una ejecución presupuestal acumulada de más de 33.333 millones de pesos, equivalente al 49,3 % de los recursos apropiados para la vigencia. De igual forma, informó que se encuentran en ejecución 644 contratos y que el 95 % de la contratación corresponde a recursos de inversión destinados al fortalecimiento de programas deportivos, recreativos y de actividad física. También se resaltó la atención oportuna de las peticiones ciudadanas, con más del 88 % de las PQRS resueltas y sin solicitudes vencidas a la fecha.

Luis Alberto Murillo, director jurídico de Convivienda, presentó su informe de gestión contractual, reportando la suscripción de contratos orientados tanto al funcionamiento institucional como a proyectos de inversión social. Entre las principales acciones expuestas se destacó la contratación del programa “Mi Casa Avanza” y “Territorio Propio”, mediante el cual se adelantan obras de mejoramiento de vivienda para población urbana y rural de Cartagena. La entidad también informó la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para fortalecer el cumplimiento de sus metas institucionales.

Con estas presentaciones, la corporación continuó ejerciendo su función de seguimiento a la gestión pública distrital mediante el conocimiento de los avances administrativos y contractuales de las diferentes entidades descentralizadas del Distrito.