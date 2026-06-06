Encontrado cuerpo de la cuarta víctima del incendio de una barcaza cerca de Mamonal en Cartagena

Se trata de José Luis Márquez Bello quien se encontraba desaparecido. Tras más de 10 horas de búsqueda, buzos especializados de la Institución Naval encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con características similares flotando en aguas del Canal del Dique. Tenía 23 años de edad y se lanzó al agua tras ocurrir la explosión en Pasacaballos, donde también vivía y apenas tenía un mes de estar laborando en el astillero donde sucedió la tragedia dejando un hijo de 3 años.

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Las otras víctimas fueron plenamente identificadas, dos aprendices del Sena, César Andrés Rodríguez Hernández, de 21 años, quien vivía con sus padres en el barrio 20 de Julio y cursaba una carrera como técnico en trazados y cortes metálicos. Kevin Caraballo, también residente en Pasacaballos, y quien vivía con su madre en el barrio Los Almendros y trabajaba desde hace cinco años en la zona donde ocurrió la emergencia. La cuarta víctima fue identificada como Kenny Isabel Jaramillo Rosso.

Tras la emergencia registrada a bordo de una barcaza a orillas del canal del dique en el sector conocido como Pasacaballos, zona insular de Cartagena, Unidades de la Armada de Colombia establecieron contacto con la red de apoyo del sector marítimo y portuario, quienes reportaron el incendio en la embarcación de propiedad de un astillero.

De manera inmediata, Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena se desplazaron hasta el sector para apoyar las labores de mitigación y coordinación de evacuación con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUED y el Cuerpo de Bomberos.