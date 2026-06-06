DATT emite recomendaciones de movilidad ante lluvias durante el fin de semana en Cartagena

DATT emite recomendaciones de movilidad ante pronóstico de lluvias durante el fin de semana en Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informa a la ciudadanía que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, durante el fin de semana se presentarán lluvias persistentes en distintos sectores de la ciudad, situación que podría generar afectaciones en la movilidad y tiempos de desplazamiento más prolongados.

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Las precipitaciones pueden ocasionar acumulación de agua en algunas vías, reducción de la visibilidad para conductores y peatones, así como congestión vehicular en diferentes corredores de la ciudad, especialmente en zonas que históricamente registran dificultades de movilidad durante eventos de lluvia.

Ante este panorama, el DATT recomienda a los ciudadanos:

* Planificar sus desplazamientos con anticipación y salir con suficiente tiempo hacia sus destinos.

* Consultar las condiciones climáticas antes de emprender cualquier recorrido.

* Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

* Encender las luces del vehículo cuando las condiciones de visibilidad lo requieran.

* Evitar maniobras riesgosas y respetar las señales de tránsito.

* Mantener la paciencia y la tolerancia en la vía, entendiendo que las lluvias pueden generar demoras en los desplazamientos.

* Si no es estrictamente necesario movilizarse durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, considerar permanecer en un lugar seguro hasta que mejoren las condiciones.

* Estar atentos a los canales oficiales de información y a las indicaciones de las autoridades de tránsito.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte continuará realizando seguimiento permanente al comportamiento de la movilidad en la ciudad y dispondrá de sus agentes de tránsito para apoyar la regulación vehicular en los puntos que así lo requieran.

La prudencia, el respeto por las normas de tránsito y la conducción preventiva son fundamentales para proteger la vida de todos los actores viales durante esta temporada de lluvias.