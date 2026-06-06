Cemento País impulsa el Proyecto 2026 de la Fundación Faget

La Fundación Faget ha trabajado incansablemente para brindar a estos chicos condiciones dignas de vida. Su labor merece reconocimiento, al igual que la de los anfitriones, la Fundación Universitaria del Área Andina. La dedicación y pasión de ambas instituciones son un ejemplo de cómo se transforma territorio.

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Desde Cemento País agradecemos a los directivos de Faget por su liderazgo y visión. Saludamos a todas las personalidades y asistentes que se unieron para celebrar este proyecto que siembra futuro.

El gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, afirmó: “Creemos que juntos hacemos la diferencia. Estamos comprometidos a seguir apoyando a la Fundación Faget para hacer crecer a estos chicos y brindarles un futuro brillante. Cada saco de cemento también construye oportunidades”.