Cayó ‘Querubín’, el terror de los hurtos en Cartagena y registra 10 anotaciones judiciales

De acuerdo con las escrituras, un querubín es un ser celestial perteneciente a la jerarquía angelical, considerado guardián de la gloria y la santidad. Sin embargo, este “Querubín” se apartó de la senda del bien y prefirió tomar el camino de la delincuencia.

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Johnatan Josué Zambrano Salcedo, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Querubín”, fue capturado por primera vez en 2017 por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Desde entonces, habría iniciado una carrera delictiva dedicada al hurto a mano armada.

En esta ocasión, durante patrullajes realizados en el sur de la ciudad, específicamente en el sector Ciudadela de la Paz, del barrio El Pozón, fue sorprendido en horas de la mañana portando un arma de fuego tipo revólver calibre .38, marca Cassidy, con cinco cartuchos sin percutir.

Al parecer, pretendía cometer un hecho delictivo en el sector.

Alias “Querubín” presenta 10 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2017, 2020, 2022, 2023 y 2026), hurto calificado (2019 y 2024) y fuga de presos (2020, 2020 y 2025).

En varios videos aficionados y registros de cámaras de seguridad han quedado registrados los momentos en que este actor recurrente despoja a ciudadanos de dinero en efectivo, cadenas de oro y celulares de alta gama.

La captura de alias “Querubín” representa un golpe importante contra el hurto en Cartagena, teniendo en cuenta su presunta participación en múltiples hechos delictivos registrados en diferentes sectores de la ciudad. Las autoridades buscan establecer si, además de estos casos, estaría vinculado a otros delitos cometidos mediante el uso de armas de fuego.

Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que, en el marco de esta ofensiva contra el hurto, han sido capturadas 474 personas y se han incautado 303 armas, resultados que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad e invitamos a los ciudadanos a denunciar y cooperar para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el oficial.