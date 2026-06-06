Cardique siembra más de 200 mangles para recuperar zona degradada de la Ciénaga de la Virgen

Cardique lideró una jornada de restauración ecológica en el corregimiento de La Boquilla, donde fueron sembradas más de 200 plántulas de mangle en una zona degradada de la Ciénaga de la Virgen, contribuyendo a la recuperación de uno de los ecosistemas más importantes de la capital bolivarense.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad contó con la participación de mujeres afrodescendientes que integran la iniciativa Mujeres Generadoras de Oxígeno y Paz, voluntarios de la Guardia Ambiental y representantes de Cardique, quienes unieron esfuerzos para fortalecer la conservación ambiental y la protección de este estratégico cuerpo de agua.

El director general de Cardique, Angelo Bacci, destacó que la siembra representa un paso significativo en los procesos de restauración que se adelantan en la Ciénaga de la Virgen y reafirma el compromiso de la Corporación con la sostenibilidad ambiental del territorio.

“Esta siembra en una zona recuperada de la Ciénaga de la Virgen es una muestra de que la articulación entre comunidades e instituciones genera resultados concretos para el medio ambiente. Cada mangle sembrado fortalece la biodiversidad, contribuye a la captura de carbono y ayuda a proteger a las comunidades frente a los efectos del cambio climático.”, afirmó Bacci.

Los manglares desempeñan un papel fundamental en la protección de las zonas costeras, ya que funcionan como barreras naturales frente a la erosión y los fenómenos climáticos extremos. Además, son refugio de numerosas especies de fauna y flora, contribuyen a mejorar la calidad del agua y capturan grandes cantidades de dióxido de carbono, ayudando a mitigar los efectos del calentamiento global.

Con esta jornada, Cardique ratificó su compromiso con la protección de los recursos naturales del norte y centro de Bolívar, promoviendo acciones que fortalecen la resiliencia ambiental y fomentan una mayor participación de las comunidades en la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región.