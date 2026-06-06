Cae ‘Mañe’ por hurto de un celular en Cartagena

La rápida intervención de uniformados de la Policía Nacional en Cartagena permitió la captura de un presunto delincuente señalado de hurtar un teléfono celular a un ciudadano en el barrio El Pozón.

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De acuerdo con las autoridades, alias ‘Mañe’, de 33 años, intentó escapar por las calles del sector Santa Eduviges luego de apoderarse del dispositivo móvil. Gracias a la información suministrada por la comunidad y a la reacción inmediata de las patrullas de vigilancia, se desplegó un operativo que permitió interceptarlo pocos minutos después.

Durante el procedimiento de registro, los uniformados recuperaron el celular hurtado minutos antes. Asimismo, le fue hallada un arma cortopunzante que presuntamente habría utilizado para intimidar a la víctima.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de hurto, mientras que el equipo móvil fue devuelto a su propietario.

Las autoridades avanzan en las verificaciones correspondientes para determinar si esta persona tendría participación en otros hechos delictivos registrados recientemente en distintos sectores de la ciudad.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado 3.065 personas por diferentes delitos, entre ellas 481 por hurto.

“El trabajo articulado entre la comunidad y la Policía sigue siendo fundamental para combatir la delincuencia. Continuaremos desarrollando actividades preventivas y operativas para fortalecer la seguridad en todos los sectores de Cartagena”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su invitación a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123.